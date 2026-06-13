قرار عاجل بشأن محاكمة 42 متهما إخوانيا في خلية المطرية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسة محاكمة 42 متهما، في القضية رقم 17949 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة بخلية المطرية لـ 6 سبتمبر للاطلاع.

تفاصيل القضية

ووجه للمتهم الأول وآخرين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب