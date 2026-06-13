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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: جاهزية كاملة لامتحانات الثانوية العامة وتوفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب

محافظ القاهرة: جاهزية كاملة لامتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب
محافظ القاهرة: جاهزية كاملة لامتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب
أ ش أ

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق ٢١ يونيو الجارى، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة اليوم السبت، لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ بحضور المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، ورءساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

كما شدد محافظ القاهرة ، خلال الاجتماع ، على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع إجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 126 ألفا و785 طالبا وطالبة موزعين على ٢٦٤ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تتبع ٣٥ إدارة تعليمية، منهم ٢٠ مقرا امتحانيا طبقا للنظام الذي سيتم تطبيقه لأول مرة لهذا العام موزعة على ٥ إدارات هي النزهة، وشرق مدينة نصر، و عابدين ، والبساتين ، والمعادى وسيضم المقر اكثر من لجنة امتحانية ولكل لجنة امتحانية رئيسها ، ومراقبيها وملاحظيها الخاصين بها ، وستعامل كلجنة مستقلة ، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب بالنظام الجديد يبلغ ، ٣٧ ألفا و ٧٧٢ طالبا وطالبة بالشعبة الادبي و ٤٩ ألفًا و٣٨٧ طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و٢٦ ألفًا و٩٢٨ طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، ، بالإضافة إلى ١٣ ألفًا و٣١١ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

أما بالنسبة للنظام القديم فسيؤدى الامتحان ١٤٦ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، ٢٤٥ طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و٧٨طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، و١٧ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

ووجه محافظ القاهرة - خلال الإجتماع - على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه ، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة، كذلك على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء ، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

ونوه محافظ القاهرة بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان و ضرورة تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز استراحات المراقبين ، حيث تم تجهيز ٨٥ استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، منها ٤٨ استراحة مخصصة للرجال و٣٧ استراحة مخصصة للسيدات ، تم توفير كافة سبل الإقامة والإعاشة اللازمة بها ، مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم ، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.

محافظ القاهرة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026

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