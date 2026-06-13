جمال عبدالجواد : اتفاق أمريكي إيراني مرتقب خلال أيام.. والجميع بحاجة لالتقاط الأنفاس

أكد الدكتور جمال عبدالجواد أستاذ العلوم السياسية، أن المؤشرات الحالية ترجح اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي والتوقيع النهائي سيظلان الفيصل في حسم الأمر.

وأوضح عبدالجواد، خلال تصريحات في برنامج كلمة أخيرة، أن معلومات صادرة عن الجانب الأمريكي تشير إلى إمكانية توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تبدي إيران بعض التحفظات بشأن موعد التوقيع، ما يجعل المشهد مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن إنهاء هذه الجولة من التوتر سيمنح جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس، موضحًا أن إيران ودول الخليج والاقتصاد العالمي تأثروا بشكل مباشر بتداعيات الصراع، ويحتاجون إلى فترة من الاستقرار.

وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة قوية، اعتبر عبدالجواد أن هذه التهديدات تندرج ضمن أسلوب التفاوض القائم على ممارسة أقصى درجات الضغط النفسي والسياسي بهدف انتزاع أكبر قدر من التنازلات من الطرف المقابل.

وأضاف أن الولايات المتحدة، منذ السابع من أبريل، تبدو غير راغبة في توسيع نطاق المواجهة أو العودة إلى الحرب، موضحًا أن التحركات العسكرية الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت تستهدف تعزيز أوراق الضغط التفاوضية أكثر من التحضير لعمل عسكري جديد.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الاتفاق المرتقب، حال إتمامه، لن ينهي أسباب الصراع بشكل كامل، مؤكدًا أن جذور الأزمة ما زالت قائمة، وأن ما يحدث يمثل جولة من جولات صراع أوسع قد يشهد تطورات جديدة في المستقبل.