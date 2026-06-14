خبطها وجرى.. القبض على قائد دراجة نارية صدم سيدة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بوالدته حال سيرها بأحد الشوارع ببورسعيد وإحداث إصابتها وفر هارباً .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الشرق من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بكدمات وكسور متفرقة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، إصطدمت بها دراجة نارية ولاذ قائدها بالهرب وإتهمته بالتسبب فى إحداث إصابتها .





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية" لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية ضبطه ومساءلته قانونياً .





تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .