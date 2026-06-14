سعر تويوتا C-HR موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا C-HR موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي C-HR لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، سوبارو سولتيرا .

تويوتا C-HR موديل 2026

مواصفات تويوتا C-HR موديل 2026

زودت سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة وسقف منحدر يمنح السيارة مظهر رياضي، وتم ارتفاعها عن الأرض بمقدار 8 بوصات، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح أمامية LED انسيابية، وبها شبك أمامي صغير يعكس الهوية الكهربائية الحديثة، وبها باب خلفي كهربائي يوفر سهولة في الاستخدام .

تويوتا C-HR موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها مزيج من الجلد الصناعي SofTex والجلد المدبوغ، وبها مقاعد أمامية مدفأة مع ضبط كهربائي بثمانية اتجاهات، وبها مقاعد خلفية محدودة المساحة بسبب خط السقف المنحدر، وبها منافذ USB-C وفتحات تهوية، وبها سقف بانوراما، ونظام صوت JBL بتسعة سماعات .

محرك تويوتا C-HR موديل 2026

تويوتا C-HR موديل 2026

تنتج سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 قوة 338 حصان، وبها بطارية سعة 67 كيلووات/ساعة، وتعمل بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين ينتجوا قوة 338 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 273 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر تويوتا C-HR موديل 2026

تويوتا C-HR موديل 2026

تباع سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

في عام 1936 أنتجت الشركة أول سيارة ركاب باسم "تويودا AA"، والتي اعتمدت على براءات اختراع تم بيعها من أعمال أنوال النسيج لتمويل المشروع.

تويوتا C-HR موديل 2026

وفي عام 1937 تم تأسيس شركة تويوتا للسيارات رسمياً، وتم تغيير الاسم من "تويودا" إلى "تويوتا" لأسباب تسويقية، وطورت الشركة "فلسفة تويوتا" ونظام الإنتاج الذي يعتمد على مبدأ التحسين المستمر والقضاء على الهدر، ليصبح مرجع عالمي في إدارة التصنيع.