قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا C-HR موديل 2026 في السعودية

تويوتا C-HR موديل 2026
تويوتا C-HR موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا C-HR موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي  C-HR لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، سوبارو سولتيرا .

تويوتا C-HR موديل 2026

مواصفات تويوتا C-HR موديل 2026

زودت سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة وسقف منحدر يمنح السيارة مظهر رياضي، وتم ارتفاعها عن الأرض بمقدار 8 بوصات، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مصابيح أمامية LED انسيابية، وبها شبك أمامي صغير يعكس الهوية الكهربائية الحديثة، وبها باب خلفي كهربائي يوفر سهولة في الاستخدام .

تويوتا C-HR موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها مزيج من الجلد الصناعي SofTex والجلد المدبوغ، وبها مقاعد أمامية مدفأة مع ضبط كهربائي بثمانية اتجاهات، وبها مقاعد خلفية محدودة المساحة بسبب خط السقف المنحدر، وبها منافذ USB-C وفتحات تهوية، وبها سقف بانوراما، ونظام صوت JBL بتسعة سماعات .

محرك تويوتا C-HR موديل 2026

تويوتا C-HR موديل 2026

تنتج سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 قوة 338 حصان، وبها بطارية سعة 67 كيلووات/ساعة، وتعمل بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين ينتجوا قوة 338 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 273 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر تويوتا C-HR موديل 2026

تويوتا C-HR موديل 2026

تباع سيارة تويوتا C-HR موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

في عام 1936 أنتجت الشركة أول سيارة ركاب باسم "تويودا AA"، والتي اعتمدت على براءات اختراع تم بيعها من أعمال أنوال النسيج لتمويل المشروع.

تويوتا C-HR موديل 2026

وفي عام 1937 تم تأسيس شركة تويوتا للسيارات رسمياً، وتم تغيير الاسم من "تويودا" إلى "تويوتا" لأسباب تسويقية، وطورت الشركة "فلسفة تويوتا" ونظام الإنتاج الذي يعتمد على مبدأ التحسين المستمر والقضاء على الهدر، ليصبح مرجع عالمي في إدارة التصنيع.

شركة تويوتا تويوتا C HR موديل 2026 الكهربائية C HR موديل 2026 الكهربائية مواصفات تويوتا C HR تويوتا C HR محرك تويوتا C HR محرك تويوتا C HR موديل 2026 سعر تويوتا C HR موديل 2026 سعر تويوتا C HR سوبارو سولتيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

عبوات

ضبط 7 عبوات بها ثاني أكسيد التيتانيوم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

المحافظ يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع و الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ

محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات العمل بمشروع إنشاء 111 عمارة سكنية على مساحة 21 فدانًا

أبو ليمون يوجه برفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية

لليوم الثاني على التوالي.. محافظ بورسعيد يتابع التجهيزات النهائية لاصطفاف معدات وسيارات الطوارئ

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد