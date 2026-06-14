تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء أسوان من ذوى الهمهم

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامه رزق لحضور إحتفالية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوى الهمهم ، والتي أقيمت تحت شعار " رؤية إنسان – معاً نتحدى " ، بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بجامعة أسوان.

وقد شارك في الإحتفالية الدكتور لؤى سعد الدين القائم بعمل رئيس جامعة أسوان ، و العميد أسامة حمد الله شحات، مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا ، والعميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى ، والقيادات الدينية والأمنية والعسكرية والجامعية والتنفيذية ،

الدور الإنسانى للقوات المسلحة

وقد أشاد نائب محافظ أسوان بالدور الوطني والإنساني للقوات المسلحة المصرية، ممثلة في إدارة التجنيد والتعبئة، من خلال إنهاء الإجراءات التجنيدية لطلاب جامعة أسوان ، ومدارس التربية الخاصة والجامعة وذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة لهم.

الدور المتكامل للقوات المسلحة

وأكد نائب المحافظ بأن هذه المبادرات تعكس الدور المتكامل للقوات المسلحة في خدمة المجتمع، إلى جانب مهامها الوطنية، وتقديم خدمات جماهيرية فعالة في مختلف القطاعات، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

تواصل الدولة جهودها المستمرة لدعم ذوي الهمم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والتيسيرات اللازمة لهم، موضحًا أن الدفع باللجان الطبية المتخصصة للكشف على المستفيدين يعكس حرص الجهات المعنية على تقديم خدمة لائقة ومتكاملة.