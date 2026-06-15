كأس العالم 2026.. خبراء يحذرون من مخاطر الأمراض مع تدفق الجماهير على الملاعب

مع توافد ملايين مشجعي كرة القدم إلى الملاعب ومناطق المشجعين والحانات والمطارات والمواقع السياحية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية لحضور كأس العالم لكرة القدم، يستعد خبراء الصحة العامة لتحدٍ من نوع آخر: منع انتشار الأمراض المعدية.

وبينما لا يزال الحر الشديد والجفاف يشكلان مصدر قلق مباشر للمشاهدين، يراقب مسؤولو الصحة عن كثب خطر تفشي الأمراض الناجمة عن العدوى الشديدة مثل الحصبة، وفيروس نوروفيروس، وحمى الضنك، والتهاب الكبد الوبائي أ، وغيرها من التهديدات الصحية الناشئة. وتُهيئ التجمعات الدولية الكبيرة ظروفًا مثالية لانتشار الأمراض بسرعة، لا سيما عند وصول الزوار من مختلف أنحاء العالم بمستويات تطعيم ومخاطر صحية متفاوتة.

الحصبة تتصدر قائمة المخاوف الصحية



تُعدّ الحصبة من أبرز المخاوف الصحية في الولايات المتحدة وكندا هذا العام، فهي مرض فيروسي شديد العدوى لا يزال يتسبب في تفشي المرض في العديد من البلدان. ​​ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن لشخص واحد مصاب أن ينقل العدوى إلى ما يصل إلى 18 شخصًا غير مُلقّح. ويمكن أن ينتشر المرض حتى قبل ظهور أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي، مما يجعل الكشف المبكر عنه أمرًا صعبًا.

تحثّ هيئات الصحة العامة المسافرين على التأكد من حصولهم على جميع التطعيمات اللازمة قبل حضور فعاليات كأس العالم. ومع الإبلاغ عن تفشي المرض في عدة دول، يخشى مسؤولو الصحة من أن التجمعات الكبيرة قد تُسرّع من انتقال العدوى، وربما تنقل الحالات عبر الحدود.

كيف يتتبع مسؤولو الصحة حالات التفشي المحتملة؟

للبقاء في طليعة التهديدات الصحية المحتملة، تستخدم فرق الترصد مجموعة من أدوات رصد الأمراض المتقدمة. وتشمل هذه الأدوات مراقبة مياه الصرف الصحي، وزيارات أقسام الطوارئ، والفحوصات المخبرية، وحتى رصد وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أي اتجاهات صحية غير معتادة.

وبرز فحص مياه الصرف الصحي كأداة قيّمة للغاية، إذ يُمكن في كثير من الأحيان الكشف عن الفيروسات والبكتيريا في مياه الصرف الصحي قبل أن يلتمس المصابون الرعاية الطبية. وقد كشفت جهود الترصد الأخيرة عن وجود مسببات أمراض مثل فيروس نوروفيروس، وفيروس الروتا، والتهاب الكبد الوبائي أ في بعض المناطق، مما يسمح للسلطات بمراقبة انتشارها عن كثب.

الأمراض المنقولة بالبعوض تخضع للمراقبة أيضاً



يولي الخبراء اهتماماً بالغاً بالأمراض المنقولة بالبعوض، مثل حمى الضنك، وحمى الشيكونغونيا، وفيروس غرب النيل. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة السفر الدولي إلى خلق فرص لانتشار هذه العدوى خارج حدودها الجغرافية التقليدية.

ولمواجهة هذه المخاطر، وسّعت العديد من المدن المضيفة برامج مراقبة البعوض وعززت إجراءات مكافحة نواقل الأمراض. ويقوم مسؤولو الصحة بمراقبة أعداد البعوض وفحصها للكشف عن الفيروسات المسببة للأمراض لمنع تفشي الأمراض قبل حدوثها.

لماذا لا يُعدّ الإيبولا التهديد الأكبر؟

على الرغم من المخاوف المحيطة بتفشي الإيبولا المستمر في أجزاء من أفريقيا، يؤكد أخصائيو الأمراض المعدية أن خطر انتقال الإيبولا خلال كأس العالم لا يزال منخفضاً للغاية.

على عكس الحصبة أو فيروسات الجهاز التنفسي، ينتشر الإيبولا عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم من الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض، ولا ينتقل عبر الهواء. كما أن إجراءات فحص المسافرين الحالية وبروتوكولات الصحة العامة تُقلل من فرص انتشار الفيروس دولياً خلال البطولة.

دروس مستفادة من الأحداث الرياضية العالمية السابقة



تعكس جهود المراقبة الصحية المكثفة التي تبذلها بطولة كأس العالم الدروس المستفادة من الأحداث الرياضية الدولية السابقة. فقد شهدت دورات الألعاب الأولمبية السابقة وغيرها من البطولات الكبرى تفشي أمراض مثل الحصبة والنوروفيروس، مما يُظهر مدى سرعة انتشار العدوى عند تجمع حشود كبيرة.

وعززت هذه التجارب أهمية وجود استعدادات قوية في مجال الصحة العامة، وأنظمة سريعة للكشف عن الأمراض، وخطط استجابة منسقة.

كيف يمكن للجماهير حماية أنفسهم؟

يؤكد خبراء الصحة على دور المشجعين في منع انتشار الأمراض. فالمواظبة على تلقي التطعيمات، والمحافظة على نظافة اليدين، وشرب الماء النظيف، وتجنب لدغات البعوض، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، كلها عوامل تُسهم بشكل كبير في الحد من خطر العدوى.

وبينما يحتفل العالم بأكبر بطولة لكرة القدم، سيعمل مسؤولو الصحة العامة خلف الكواليس لضمان تركيز الاهتمام على متعة المباريات بدلاً من ظهور أي تفشٍ جديد للأمراض المعدية.