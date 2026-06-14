أسباب إصرار الاتحاد الأوروبي على تسريع ضم أوكرانيا.. إيفان أوس يوضح

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن الحرب مع روسيا بدأت في فبراير عام 2022، وبعد 3 أيام فقط من اندلاعها تقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر مهم للغاية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن البعد الجيوسياسي لهذه الحرب يرتبط بموقف روسيا، التي تريد أن تصبح أوكرانيا جزءًا منها، بينما ترفض أوكرانيا هذا المبدأ، وتسعى إلى أن تكون جزءًا من أوروبا، ومن ثم فإن مسار تقرير مصير أوكرانيا، أو بداية رسم هذا المصير، سيبدأ بالتحدد اعتبارًا من الغد.

أوضح أن أوروبا تساعد أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية والتصدي لها، أما فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، فهذا الأمر لا يزال معقدًا في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الجيش الأوكراني اليوم يُعدّ أفضل من جيوش عدة دول أعضاء في حلف الناتو، وذلك بسبب الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من المعارك التي خاضها ضد روسيا.

الانضمام إلى الحلف

وتابع: "في المستقبل، ربما تصبح أوكرانيا عضوًا في حلف الناتو، لكننا الآن في حالة حرب مع روسيا، وهذا لا يعني بالضرورة أن انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى التخلي عن فكرة الانضمام إلى الحلف".