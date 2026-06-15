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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو رمزي لصدى البلد: إفيهات حيلهم بينهم كانت مرتجلة| فيديو

الفنان عمرو رمزي مع أوركيد سامي
الفنان عمرو رمزي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان عمرو رمزي عن كواليس برنامج المقالب الشهير «حيلهم بينهم»، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الإفيهات والمواقف التي قدمها خلال حلقات البرنامج كانت وليدة اللحظة وتعتمد على التفاعل المباشر مع الضيوف، وهو ما منح العمل طابعًا عفويًا ساهم في نجاحه الكبير.

وقال عمرو رمزي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن البرنامج اعتمد بشكل أساسي على ردود الأفعال الحقيقية، وهو ما جعله قريبًا من الجمهور، مضيفًا: «أغلب الإفيهات كانت مرتجلة، وكنا بنتعامل مع كل موقف بشكل طبيعي جدًا حسب رد فعل الضيف، وده كان من أهم أسباب نجاح البرنامج».

وأشار إلى أنه ما زال يتلقى حتى الآن ردود أفعال إيجابية من الجمهور حول البرنامج، رغم مرور سنوات طويلة على عرضه، مؤكدًا أن هذا الأمر يسعده كثيرًا ويجعله يشعر بقيمة العمل وتأثيره المستمر.

وأضاف: «سعيد جدًا إن الناس لسه بتتكلم عن البرنامج وبتتفرج عليه لحد النهارده، وده دليل إن العمل قدر يحقق حالة خاصة عند الجمهور ويعيش لفترة طويلة».

وأوضح رمزي أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني أو ترفيهي يتمثل في قدرته على البقاء في ذاكرة المشاهد، مشيرًا إلى أن «حيلهم بينهم» نجح في تحقيق هذه المعادلة بفضل فكرته المختلفة وروح الفريق الذي شارك في تقديمه.

وأكد الفنان عمرو رمزي أن الكوميديا العفوية والاعتماد على المواقف الطبيعية كانا من أبرز العناصر التي ساعدت على انتشار البرنامج وتحقيقه جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، لافتًا إلى أن الجمهور ما زال يتداول مقاطع عديدة من حلقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

واختتم حديثه بالتعبير عن امتنانه للجمهور الذي ما زال يتذكر البرنامج ويستمتع بمشاهدته، مؤكدًا أن هذا الحب والتقدير يمثلان أكبر مكافأة لأي فنان بعد سنوات من تقديم العمل.


https://youtu.be/cSzjpJqRVJM?si=TagVZ9zrl_OwA-H4

عمرو رمزي اخبار الفن نجوم الفن

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