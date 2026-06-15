جامعة القاهرة تطلق برنامجها للأنشطة الصيفية للطلاب لتعظيم الاستفادة من الإجازة وتنمية المهارات واكتشاف المواهب

في إطار حرص جامعة القاهرة على الاستثمار الأمثل لفترة الإجازة الصيفية للطلاب، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة، أطلقت الجامعة خطة الأنشطة الصيفية للعام 2026، والتي تتضمن عشرات الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية والتطوعية بمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد أهم المحاور الأساسية في بناء الشخصية الجامعية، مشيرًا إلى أن خطة الأنشطة الصيفية لهذا العام تم إعدادها لتلبية اهتمامات الطلاب المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات القيادية والإبداعية والرياضية، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والمسئولية المجتمعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تؤمن بأن استثمار أوقات الفراغ والإجازات الدراسية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالتها التربوية، ولذلك تحرص على توفير بيئة جامعية ثرية بالأنشطة والبرامج التي تمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم ومواهبهم وبناء شخصياتهم على نحو متوازن، مؤكدًا أن الجامعة تواصل في الوقت ذاته تقديم برامجها الأكاديمية من خلال الفصل الدراسي الصيفي في عدد من الكليات، بما يتيح للطلاب الاستفادة القصوى من فترة الصيف على المستويين الأكاديمي والشخصي.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الأنشطة الصيفية تمثل امتدادًا للدور التربوي والتعليمي الذي تقوم به الجامعة، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل المهارات الشخصية، فضلًا عن إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات المستقبل وسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها ومنشآتها الرياضية والثقافية والعلمية لدعم مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات والبرامج خلال الإجازة الصيفية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل برامج متنوعة تغطي مختلف المجالات، بما يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب من مختلف الكليات، لافتًا إلى أن الأنشطة تتنوع بين الدورات الرياضية والمسابقات الثقافية والفنية، والبرامج الكشفية والجوالة، والرحلات العلمية والترفيهية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، بالإضافة إلى المسابقات البحثية والأنشطة المرتبطة بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الخطة تتضمن تنفيذ عشرات الفعاليات والبرامج التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإجازة الصيفية، واكتشاف المواهب الطلابية، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، وتعزيز ثقافة المشاركة والعمل التطوعي والانتماء الوطني.

وتشمل خطة الأنشطة الصيفية مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، والأنشطة الرياضية والرحلات والمعسكرات، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب عدد من المسابقات البحثية والأنشطة العلمية والتكنولوجية، بما يعكس حرص الجامعة على تقديم تجربة طلابية متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال الرسوم المعلوماتية المرفقة، وكذلك عبر الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة.