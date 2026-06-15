سفير أوزبكستان: نتائج مثمرة وإيجابية لزيارة وزير الخارجية للقاهرة

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف أن زيارة وزير خارجية بلاده بختيار سعيدوف للقاهرة كانت مثمرة وإيجابية والتي جاءت في إطار حرص أوزبكستان على دعم التعاون مع مصر في كافة المجالات؛ وقد أجرى سعيدوف مباحثات هامة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الشاملة بينهما مع التركيز على دعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والصناعي بين البلدين.

وقال سفير أوزبكستان - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين, إن مباحثات مدبولي مع سعيدوف أكدت أهمية تطوير الربط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية والتعليمية والدينية، بهدف توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والأوزبكي.

وأفاد بأن مباحثات سعيدوف مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي تطرقت إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي على أعلى المستويات وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.. موضحا أن سعيدوف أشاد بجهود مصر الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن كلا الجانبين بحثا آفاق توسيع الشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التواصل بين دوائر الاعمال في كلا البلدين، وزيادة عدد المشروعات المشتركة.

وأوضح أن عبد العاطي وسعيدوف وقعا على برنامج التعاون خلال الفترة من 2026 إلى عام 2028، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بمصر ومركز دراسات السياسة الخارجية والمبادرات الدولية في أوزبكستان.. مؤكدا أن هذه الوثائق سوف توفر أساسا متينا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي وإثراء الشراكة الأوزبكية المصرية بمضمون عملي جديد.

وذكر أن وزير خارجية أوزبكستان ناقش مع رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي سبل تطوير التعاون بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الصناعي ودعم التعاون في مجالات مثل الطاقة، الإنشاءات، الصناعات الدوائية، الزراعة، الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية.. فضلا عن تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.