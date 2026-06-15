رسمياً.. البنك الأهلي يضم محمد جمال 3 مواسم في صفقة انتقال حر

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب محمد جمال في صفقة انتقال حر .

ووقع محمد جمال على عقد يمتد لثلاث مواسم قادمة وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

أول صفقات البنك الأهلي في الصيف

ويعد جمال ثاني صفقات البنك الأهلي حتى الان بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع علي حمدى في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان علي حمدي لاعب فريق طلائع الجيش قد ارتبط بالتعاقد مع نادي الزمالك الفترة الماضية قبل ان يتوصل مسؤولو البنك الأهي لاتفاق معه

ويلعب علي حمدي في مركز خط الوسط وكان ضمن أفضل اللاعبين في الدوري المصري رفقة طلائع الجيش قبل أن يتنهى عقده .