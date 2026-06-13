البنك الأهلي يضم موهبة بروكسي

نجح نادي البنك الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي بروكسي للتعاقد مع لاعب الوسط كامل كابوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأتم البنك الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، ليقترب اللاعب من الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف الفريق عقب الاتفاق مع إدارة بروكسي.

ويشغل كابوريا مركز صانع الألعاب، وبدأ مشواره الكروي مع نادي المنيا، قبل أن ينتقل إلى زد، ثم خاض تجربة مع بروكسي على سبيل الإعارة، وعاد بعدها إلى زد مجددًا، قبل أن يرتدي قميص بتروجت وينتقل لاحقًا إلى بروكسي بشكل نهائي.

وقدم اللاعب مستويات مميزة خلال الموسم المنقضي مع بروكسي، حيث شارك في 19 مباراة وسجل 5 أهداف، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في دوري المحترفين.

ويمتد عقد كامل كابوريا مع بروكسي حتى صيف 2027، بينما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 55 نقطة.