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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية.. مفتي الجمهورية يجيب

حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية.. مفتي الجمهورية يجيب
حكم عمل وليمة للاحتفال برأس السنة الهجرية.. مفتي الجمهورية يجيب
شيماء جمال

ما حكم عمل وليمة في يوم رأس السنة الهجرية ودعوة الأهل إليها لإظهار الفرح والسرور بذكرى هذه المناسبة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية.

وقال عبر موقع دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الهجرية جائز شرعًا ولا حَرج فيه، وإقامة الولائم ودعوة الأهل إليها من الأمور المستحبة، ففيها معنى إطعام الطعام الذي هو من أقرب القربات وأرجى الطاعات.

حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية تَقرُّبًا إلى الله تعالى؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية

وأجابت " الإفتاء" عن سؤال هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية ؟، قائلة : نعم يجوز الدعاء ويجوز التهنئة، لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، ولكنها مشروعة أيضا عند حصول النعم وذهاب النقم، وفي بداية العام الهجري الجديد تتجدد نعمة الحياة على كل إنسان.

وأضافت أنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري، لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة.

وأفادت بأنه قد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

وأشارت إلى أنه يستحب الدعاء والتهنئة في رأس السنة الهجرية على اعتبارها من مواسم الخيرات، ومن أفضل الأيام التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على الأمة الإسلامية، فالهجرة النبوية كانت فرقًا بين الحق والباطل.

وبينت أنها كانت نصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجاة له من إيذاء المشركين، كما أن يوم الهجرة هو يوم نصرة وتأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أجمعين إلى يوم القيامة، وبالتالي فهو يوم عيد يستحب التهنئة فيه دون حرمه في ذلك.

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