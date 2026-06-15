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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: المنتخب المغربي بات يمتلك الهوية والقدرة على مقارعة الكبار

المغرب والبرازيل
المغرب والبرازيل
محمد بدران

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على تعادل منتخب المغرب مع البرازيل بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار “أسود الأطلس” في مونديال 2026.

وقال سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن من لا يزال يعتقد أن المنتخب المغربي مجرد “ظاهرة مؤقتة” أو أن إنجاز مونديال 2022 جاء من قبيل الصدفة، عليه إعادة النظر في تقييمه، مؤكدًا أن ما يقدمه المغرب أصبح مشروعًا كرويًا متكاملًا.

وأضاف أن التعادل أمام منتخب بحجم البرازيل في بداية كأس العالم ليس مفاجأة، بل نتيجة طبيعية لتطور المنتخب المغربي، الذي بات يمتلك شخصية واضحة وهوية فنية وقدرة على مجاراة كبار المنتخبات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب لم يدخل المباراة بأسلوب دفاعي، بل لعب بندية وثقة أمام البرازيل، في رسالة واضحة عن تطور عقلية “أسود الأطلس” في التعامل مع المباريات الكبرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب المغربي أثبت مجددًا أنه أصبح من كبار كرة القدم العالمية، وأن أي منتخب يواجهه بات مطالبًا بالحذر الكامل.

منتخب المغرب البرازيل كأس العالم فتحي سند

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