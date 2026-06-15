أحمد طه: التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي تدعم بناء منظومة صحية إفريقية موحدة

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026، أكبر منصة صحية متخصصة بالقارة الإفريقية، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026 ، بمركز مصر للمعارض الدولية.\

وافتتح فعاليات المعرض دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإنابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور دجورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور جان كاسييا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، إلى جانب رؤساء الهيئات الصحية المصرية، ووزراء الصحة من عدد من الدول الإفريقية والعربية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي.

ويُنظم المؤتمر والمعرض بواسطة هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، تحت شعار "السيادة الصحية في إفريقيا: القيادة والصمود والاعتماد على الذات"، بما يعكس التوجهات الإفريقية نحو تعزيز القدرات الوطنية، ودعم التكامل الصحي الإقليمي، وتحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة لشعوب القارة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن انعقاد المعرض في هذا التوقيت يعكس تنامي الوعي بأهمية بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من تطور غير مسبوق في القطاع الصحي، مدعوما برؤية القيادة السياسية للإصلاح الصحي الشامل، يسهم في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى بناء مستقبل صحي أكثر كفاءة واستدامة لأبناء القارة.

وأوضح أن التجربة المصرية أثبتت أن التوسع في التغطية الصحية لا ينفصل عن ضمان جودة الخدمات، وهو ما تجسد في الربط بين تطبيق معايير الاعتماد والجودة وبين تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتمحور حول احتياجات المواطن.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز التكامل بين أنظمتها الصحية من خلال تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الصحية وتشجيع الابتكار والاستثمار في الكوادر البشرية، مؤكدًا أن توحيد مفاهيم ومعايير الجودة يمثل لغة مشتركة قادرة على تحقيق قدر أكبر من التناغم والتكامل الإيجابي بين النظم الصحية الإفريقية.

بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الصحية الإفريقية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الصحية الإفريقية وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتحول الرقمي، من شأنه تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الأمن الصحي والاستدامة الصحية لشعوب القارة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تواصل تطوير معاييرها وبرامجها وفق أحدث المرجعيات الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع الصحي المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في جودة الرعاية الصحية ونقل الخبرات وبناء القدرات على المستويين الإفريقي والدولي.

وتشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر والمعرض من خلال جناحها الرسمي، الذي يستعرض أبرز إنجازاتها ومبادراتها في مجالات الاعتماد والجودة وسلامة المرضى، إلى جانب التعريف بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة الاعتماد الصحي ودورها في دعم استدامة خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتدعو الهيئة زوار معرض ومؤتمر Africa Health ExCon 2026 إلى زيارة جناحها الرسمي للتعرف على أحدث خدماتها ومبادراتها، واستكشاف التجربة المصرية في تطبيق معايير الجودة والاعتماد ودورها في دعم التحول نحو نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة.