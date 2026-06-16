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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقبال طلبات الراغبين في استصدار تراخيص المباني بمركز الداخلة بالوادي الجديد

مركز الداخلة
مركز الداخلة
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استصدار تراخيص للمباني المقامة على الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد، وكذلك طلبات تغيير النشاط من الاستخدام الزراعي إلى مبانٍ، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء وتقنين الأوضاع.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، من خلال تنويه رسمي، ضرورة توجه المواطنين المعنيين إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، من أجل تقديم ملف الترخيص واستكمال جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة الخاصة بإجراءات تغيير النشاط، تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات إصدار التراخيص بشكل قانوني ورسمي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتحقيق الانضباط في منظومة البناء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعمول بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري ودعم خطط التنمية العمرانية.

ووجهت الوحدة المحلية دعوه لجميع المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التراخيص إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي خلال مواعيد العمل الرسمية، والاستفادة من الخدمات المقدمة، مع التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لتسريع عملية الفحص وإنجاز الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تنفيذ الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الداخلة

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