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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد الهجرية ويشيد بدوره في إرساء السلام بالمنطقة

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
ميرنا رزق

هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة.

وجاء بنص التهنئة:

"باسم الكنيسة المارونية بمصر، وبالأصالة عن نفسي، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، والتبريكات، بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين الله القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم، وعلى مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعله عامًا مباركًا يسوده السلام والرخاء".

وأعرب سيادة المطران في تهنئته عن عميق الشكر والتقدير والامتنان لجهود فخامة الرئيس الدؤوبة، وتشجيعه المستمر، لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا إننا نثمن غاليًا بعد نظركم، ومواقفكم المتميزة والحكيمة في مواجهة التحديات الراهنة.

كذلك، توجه راعي الإيبارشيّة بالتهنئة الخالصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والقيادات السياسية، والأمنية، وكافة مؤسسات الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحييه، داعيًا الله القدير، أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.

واختتم سيادة المطران جورج شيحان التهنئة بالتأكيد على أن أبناء الكنيسة المارونية يرفعون صلواتهم إلى الله، لكي يعُم السلام والأمان في ربوع الشرق الأوسط مع بداية العام الهجري الجديد، مع توجيه تضرع خاص، من أجل وطننا الغالي لبنان، مع خالص التهنئة للشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة العطرة.

السيسي رأس السنة الهجرية الكنيسة الكنيسة المارونية بمصر

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