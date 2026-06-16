نيمار يزف بشرى سارة من المونديال.. النجم البرازيلي ينتظر مولودته الخامسة





كشف النجم البرازيلي نيمار عن خبر سعيد خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أعلن انتظاره مولودة جديدة من زوجته برونا بيانكاردي، لتكون الطفلة الخامسة في عائلته.





وظهر نيمار في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعبر عن سعادته الكبيرة بالخبر، قائلاً: «أنا في غاية السعادة»، وسط أجواء عائلية مميزة.



وشارك اللاعب لحظات إعلان جنس المولود المنتظر برفقة زوجته وابنتيه مافي وميل، كما ظهر نجله الأكبر دافي لوكا، الذي أنجبه من المؤثرة كارول دانتاس، في مشهد حظي بتفاعل واسع من الجماهير.





ولم يفوت نيمار الفرصة لإضفاء أجواء من المرح، إذ علق مازحًا بعد معرفته بأنه سينجب فتاة جديدة: «سأؤسس فرقة موسيقية، ومن اليوم فصاعدًا ستكون فرقة سبايس جيرلز»، في إشارة إلى كثرة الفتيات في أسرته





ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية يظهر الخمسة معصوبي الأعين وهم يلعبون لعبة رش الطلاء، وعندما يزيلون الأقنعة، يكتشفون أن اللون وردي، ما يشير إلى أنها فتاة.

ولم تظهر ابنته هيلينا، المولودة من علاقة مع أماندا كيمبرلي عندما كان نيمار أبًا لمافي وكان على علاقة ببيانكاردي، في فيديو الإعلان. حيث تسبب ميلاد هيلينا في انفصال مؤقت بينه وبين المؤثرة، لكنهما تصالحا بعد أشهر وتزوجا.

موقف نيمار من مباراة البرازيل وهايتي

على صعيد متصل، أفاد مصدر من المنتخب البرازيلي لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن نيمار خضع لفحوصات طبية جديدة لتقييم حالة إصابته من الدرجة الثانية في ربلة ساقه اليمنى.

وأجرى لاعب سانتوس رقم 10 المزيد من الفحوصات صباحًا، وتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد الظهر كجزء من برنامج تعافيه.

وتعرض نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق للإصابة في 17 مايو الماضي خلال مباراة في الدوري البرازيلي، قبل يوم واحد من إعلان المدرب كارلو أنشيلوتي اسمه ضمن قائمة البرازيل في المونديال.

ومنذ ذلك الحين، غاب عن الملاعب ولم يشارك في أي تدريبات مع السامبا تحت قيادة المدرب الإيطالي، لكنه قرر الإبقاء عليه في القائمة رغم كل شيء.

وغاب مهاجم سانتوس عن المباراتين الوديتين السابقتين للبرازيل ضد بنما ومصر، بالإضافة إلى مباراة افتتاح المجموعة الثالثة ضد المغرب على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث شاهد من مقاعد البدلاء فريقه وهو يتعادل 1-1 مع أسود الأطلس.