اصطدام سيارة ربع نقل بميكروباص ووقوع إصابات بدمياط

وقع حادث سير على طريق كفر سعد ، بمحافظة دمياط ، نتيجه تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكرباص ، وأسفر عن وقوع إصابات لعدد من المواطنين ممكن كانو في الميكروباص.

تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق كفر سعد نتيجه اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص نتيجة انحراف السيارة الميكروباص بإحدى الترع على الطريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد لتلقي العلاج واسعافهم.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.