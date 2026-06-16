خلافات زوجية.. ضبط شخص تعدى على زوجته ووالدتها وشقيقتها بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من زوج شقيقتها لقيامه بالتعدى عليها وشقيقتها ووالدتهما بالضرب وإحداث إصابتهم بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (الشاكية ، شقيقتها ، والدتهما "مصابة بسحجات بالوجه" – مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، القاهرة") طرف ثان : (زوج الثانية – مقيم بدائرة المركز) لخلافات زوجية بينهما حال قيام الشاكية ووالدتها بزيارة الأولى قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهن بالضرب مما أدى لإصابة والدتهما المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإتهم الشاكين بالتعدى عليه بالسب والضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





