رئيس جامعة دمنهور يستمع لآراء الطلاب البحرينيين ويؤكد حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمامهم

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، وفدا من الطلاب الوافدين من مملكة البحرين الشقيقة الدارسين بكليات الجامعة المختلفة، بحضور الدكتورة تيسير شادي، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأوضاع الطلاب الوافدين والوقوف على احتياجاتهم الأكاديمية والمعيشية، في إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز التواصل مع أبنائها من الطلاب الوافدين، وترسيخ مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة على المستوى الإقليمي والدولي.

استهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب بالطلاب البحرينيين في رحاب جامعة دمنهور ووطنهم الثاني مصر مقدما لهم التهنئة بالعام الهجري الجديد، مؤكدا أن الطلاب الوافدين يمثلون جسر تواصل حضاري وعلمي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية الشقيقة.

وأكد "رئيس جامعة دمنهور" أن إدارة الجامعة تولي اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين، وتضع على رأس أولوياتها توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة، إلى جانب تقديم كافة أوجه الرعاية الثقافية والاجتماعية التي تضمن اندماجهم وتفوقهم الدراسي، مشيرا إلى أنهم سفراء لجامعة دمنهور في بلادهم، ونجاحهم وتفوقهم هو شهادة اعتزاز لنا جميعا، لذا تحرص جامعة دمنهور على تسخير كافة الإمكانيات والكوادر لخدمتهم.

وفي ختام اللقاء أكد "ترابيس" للطلاب أن جامعة دمنهور حريصة على أن تكون تجربتهم الدراسية تجربة متكاملة؛ علميا ومهاريا وثقافيا، حتى يعودوا إلى وطنهم مزودين بالعلم والمعرفة، وقادرين على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية بمملكة البحرين.

من جانبهم، أعرب الطلاب الوافدون البحرينيون عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال والاهتمام الدائم بهم، مشيدين بالمستوى الأكاديمي المتميز للجامعة، وما تقدمه لهم من دعم وتسهيلات دراسية وإدارية تسهم في تحقيق أهدافهم العلمية، مؤكدين أنهم يشعرون في جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة بأنهم بين أهلهم وذويهم، وأن البيئة التعليمية والاجتماعية التي توفرها الجامعة تساعدهم على التفوق والتميز.