قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: مباراة نيوزيلندا قد تشهد مفاجآت في تشكيل منتخب مصر «هجوميًا»
أيمن دجيش: قرار رضا فغاني بعدم احتساب ركلة جزاء فرنسا أمام السنغال «صحيح بنسبة 100%»
محمد أضا: إصابة «فتوح» عبارة عن إجهاد .. واللاعب جاهز لمباراة نيوزيلندا | فيديو
إسلام جمال: درجات الرطوبة المرتفعة أثرت على لاعبي مصر في الشوط الثاني بمباراة بلجيكا | فيديو
عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي .. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية
فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال بكأس العالم 2026
بريطانيا: اليمنيون يبيعون منازلهم وأراضيهم لتوفير الاحتياجات الأساسية
«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال .. ويستقر على معاونيه
أحمد موسى يُحذّر: الحرب وارد عودتها بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا | فيديو
البيت الأبيض في دائرة الخطر .. إحباط مؤامرة مروّعة لضرب بطولة UFC
خلافات تهز إسرائيل.. مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان بسبب رسالة سرية بشأن إيران
«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026: ثق بحدسك وخبرتك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

 قد يُذكّرك اليوم بأنّ القوة العاطفية لا تعني السيطرة على كل موقف، بل تعني الحفاظ على التوازن عند اشتداد المشاعر. قد يُساعد حضورك الهادئ في حلّ سوء فهم، أو تخفيف التوتر في حوار، أو توضيح موقفٍ بدا غامضًا. قد يلجأ إليك الناس تلقائيًا طلبًا للمشورة نظرًا لنهجك المُتأنّي. ثق بحدسك وخبرتك. قد تترك طريقة تعاملك مع أحداث اليوم أثرًا بالغًا في نفوس من حولك.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 قد يشعر المرتبطون بمزيد من الأمان عند التعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم بصراحة. أما بالنسبة للعزاب، فقد تترك الأصالة انطباعًا أقوى من محاولة تلبية توقعات الآخرين، قد تنمو علاقة حقيقية عندما تسمح لشخصيتك الحقيقية بالتألق.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

صحتك النفسية تستحق عناية خاصة اليوم. قد يصبح تحمل خيبة الأمل لفترة طويلة مرهقًا، حتى وإن بدوت قويًا من الخارج. اسمح لنفسك بمعالجة مشاعرك دون إصدار أحكام. الراحة، ولحظات الهدوء، والأنشطة التي تُشعرك بالراحة، كلها عوامل تُساعد على استعادة التوازن..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

قد تستفيد سمعتك المهنية من قدرتك على الحفاظ على هدوئك تحت الضغط. قد يُقدّر زملاؤك أو عملاؤك أو رؤساؤك حكمتك خلال نقاش أو قرار هام. كما أن أي موقف في مكان العمل يتطلب دبلوماسية قد يُبرز صفاتك القيادية ويعزز مصداقيتك.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد تتطلب الأمور المالية تفكيراً عملياً بدلاً من اتخاذ قرارات عاطفية. قد تجد نفسك تراجع خططك ونفقاتك وأهدافك المستقبلية بوضوح أكبر. يساعدك اتباع نهج مدروس على الشعور بمزيد من الثقة بشأن وجهة مواردك وما يحتاج إلى اهتمام لاحقاً..

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

المتهمين

خلاف على تحميل الركاب.. سائقون يعتدون على زميلهم بالسلاح الأبيض بالدقهلية

الطفلة تيا

ننشر التقرير الطبي للطفلة تيا ضحية السقوط بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة

المتهمين

عايزين مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتلاء شخص منبر زاوية والسخرية من النساء

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد