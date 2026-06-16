أمين الإفتاء: نشر خصوصيات الأسرة على السوشيال ميديا حرام في هذه الحالة

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل الشرعي في الحياة الأسرية هو الستر وصون الخصوصية، وعدم تحويل تفاصيل البيوت إلى محتوى علني يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التربح أو جذب المشاهدات.

أمين الإفتاء: الأصل في الحياة الأسرية هو الستر وعدم تحويلها لمحتوى علني

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تصوير الحياة الأسرية دون إذن أو رضا جميع أطرافها يدخل في باب الاعتداء على الخصوصيات، وقد يفضي إلى التشهير وكشف العورات وإثارة المشكلات بين الناس.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة انتهاك خصوصية الآخرين، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾، وبقول النبي ﷺ: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، موضحًا أن الأصل هو الستر لا النشر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تحويل تفاصيل البيوت إلى مادة إعلامية أو محتوى ترفيهي بهدف تحقيق مشاهدات أو أرباح يعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا، خاصة إذا كان قائمًا على المبالغة أو التمثيل أو تضليل الجمهور.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأسرة في الإسلام موضع سكن ورحمة، لقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من بيوتكم سكنًا﴾، مشددًا على أن الحفاظ على قدسية البيت واستقرار العلاقات الأسرية مقدّم على أي مكاسب مادية أو شهرة رقمية.