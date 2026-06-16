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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق متهمين بقتل شاب بطما إلى المفتي

جنايات سوهاج
جنايات سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اقتربت فصول واحدة من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام بمركز طما في محافظة سوهاج من نهايتها، بعدما قررت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة الثالث من يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، اتهام كل من "رحيل ن أ م"، 26 عامًا، و"محمد ص س م"، 44 عامًا، بقتل المجني عليه محمود أ ع ح، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة كشفت التحقيقات عن تفاصيلها الصادمة.

وبحسب ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة شمال سوهاج الكلية، فإن المتهمين عقدا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدا لذلك مخططًا محكمًا، حيث قاما بتخديره باستخدام أقراص منومة، قبل أن ينهالا عليه بالصعق الكهربائي بواسطة سلك كهربائي؛ ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأوضحت أوراق القضية أن النيابة العامة استندت إلى مجموعة من الأدلة والشهادات التي دعمت الاتهام، من بينها أقوال والد المجني عليه، الذي أكد وجود خلافات سابقة بين نجله والمتهمين.

فضلًا عن التحريات الأمنية التي أجراها ضباط البحث الجنائي، والتي كشفت عن اتفاق مسبق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة والتخطيط لها قبل تنفيذها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات للمتهمين بارتكاب الواقعة، إلى جانب إجراء محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذ الجريمة، وهو ما جاء متوافقًا مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية بشأن سبب الوفاة، والذي أكد أن المجني عليه فارق الحياة نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي.

وخلال جلسة المحاكمة، استعرضت المحكمة أوراق القضية وأدلتها وشهادات الشهود، قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، في خطوة قانونية تسبق إصدار الحكم النهائي.

ومن المقرر أن تعود هيئة المحكمة للانعقاد في الثالث من يوليو المقبل للنطق بالحكم، وسط حالة من الترقب بين أسرة المجني عليه وأهالي المنطقة، الذين ينتظرون الكلمة الأخيرة للعدالة في قضية تحولت من خلافات مكتومة إلى جريمة أنهت حياة شاب وأشعلت مشاعر الغضب والحزن داخل المجتمع السوهـاجي.

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