تشييع جثمان الصغيرة تيا بعد مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة

شيع اليوم جثمان الصغيرة تيا أحمد فؤاد إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها، بعد رحيلها إثر الحادث الذي وقع داخل إحدى المدارس الخاصة.



وشهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية واقعة مصرع الصغيرة تيا أحمد فؤاد داخل إحدى المدارس الخاصة، إثر سقوطها من الطابق السادس خلال يوم تعريفي للأطفال الجدد، وسط اتهامات من أسرتها بوجود تقصير في الإشراف والمتابعة.

وتبين أن الأم أوصلت ابنتها إلى المدرسة في نحو الساعة 9:30 صباحا، وكان من المقرر استلامها في الواحدة والنصف ظهرًا، إلا أنها غادرت المدرسة بعد دقائق من الاطمئنان على تأقلم الطفلة مع المكان، خاصة أن اليوم كان مخصصا للتعارف بين الأطفال الجدد.