جمال رائف: القاهرة تمارس “الحياد الإيجابي” وتدير ملفات إقليمية شائكة بفاعلية

أكد جمال رائف، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية والدولية، أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع، موضحًا أن هناك رهانًا مستمرًا على الدولة المصرية وقدرتها على المساهمة في مسارات التنمية ودعم الاستقرار.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن مصر دولة محورية وذات ثقل اقتصادي، ولها دور مهم في القضايا الإقليمية الشائكة، وعلى رأسها جهود الوساطة في قطاع غزة، وكذلك ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب مواقفها في القرن الأفريقي وما يتعلق بدعم الدول الأفريقية ومواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب.

وأشار جمال رائف، إلى أن لمصر علاقات مميزة مع مختلف الدول السبع الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان، لافتًا إلى أن هذه العلاقات انتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح جمال رائف أن مصر تمثل رقمًا مهمًا في معادلات الشراكات الاقتصادية والأمنية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القاهرة نجحت في تسخير أدواتها الدبلوماسية لخدمة الداخل المصري أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، في إطار ما وصفه بفكرة “الحياد الإيجابي” تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية

وأشار جمال رائف إلى أن اللافت في القمة الحالية هو حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية والحرب الإيرانية الأمريكية، مؤكدًا أن ثوابت السياسة المصرية القائمة على الوضوح والدفاع عن القضايا المصيرية عززت من مصداقية الموقف المصري، وجعلت مصر حاضرة بقوة في قمة مجموعة العشرين.