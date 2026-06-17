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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: ليست الهجرة أحداثا تروى بلا احوالا تعاش مع سيدنا النبي

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما تأتي الهجرة، لا ينبغي لنا أن نقف عند أحداثها؛ بل ينبغي أن نعيشها.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لا أن نقف فقط عند ما فعله سيدنا عليٌّ رضي الله تعالى عنه، ولا عند كيفية استعانة سيدنا رسول الله ﷺ بابن أُريقط، ذلك المشرك الذي ظل على شركه حتى مات، ولا عند كيف عامل سراقة بن مالك، أو غير ذلك من الأحداث التي يعلمها كثير من الناس؛ بل ينبغي أن نعيش الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فالسنة في ظاهرها أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ، أما في حقيقتها، فهي أحواله ﷺ مع ربه.

الكلمات العشر الطيبات

فتنبه إلى أن هذا الظاهر ينبغي أن يرشدك إلى ذاك الباطن، وأن تعيش حاله، لا أن تراها وأن تعلمها فحسب.
فلا بد أن تعايش الذكر، ومن ذلك ما نُذكِّر به مرارًا وتكرارًا، وسنظل عليه ما شاء الله: «الكلمات العشر الطيبات»: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، توكلت على الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.

وهذا برنامج صالح لتطبيقه في العام الجديد؛ فينبغي أن تعيش هذه الكلمات، وأن تتدبرها، وأن تدرك أن استغفارك هجرة، وأن توكلَك هجرة، وأن ذكرَك هجرة.
فالهجرة انتقالٌ من حالٍ رديءٍ إلى حالٍ مرضيٍّ.
فإذا كانت الهجرة كذلك، فهاجر، وسِحْ في ذكر الله، وتعلَّم كيف تنخلع من الذنب، وتهاجر إلى الله سبحانه وتعالى.

توكَّل على الله، لا بمجرد الكلام ولا بمجرد الألفاظ، بل بالمعيشة في التوكل على الله؛ ومن توكل على الله كفاه.

ومن جعل ربَّه حسيبَه، فإنه لا يلتفت إلى دنيا من حوله، ولا يعتمد على أشخاصٍ هم أنفسهم أحوج الخلق إلى غيرهم.

فكل الناس مفتقرون إلى ربهم، ولا يملكون شيئًا من أمر أنفسهم؛ فكيف يملكون لك نفعًا أو ضرًّا، أو حياةً أو موتًا، أو رزقًا أو غير ذلك من المبتغى؟! فينبغي أن تعيش هذا البرنامج، وأن يتحول كلامك وفعلك إلى حياةٍ تشعر فيها بقلبك حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه، وما أراد أن يبلّغنا إياه؛ فإذا بينابيع الحكمة تتفجر من قلبك، وإذا بالحُجُب تتساقط عن عقلك وفؤادك، حجابًا بعد حجاب، وإذا بك تقرأ القرآن قراءةً جديدة، وتسمع أحاديث سيدنا رسول الله ﷺ بسماعٍ جديد، مختلفٍ عن ذلك الذي تعودته من قبل؛ حينئذٍ تُدرك شيئًا من حاله ﷺ مع ربه.
عيشوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

الهجرة النبوية العام الهجري علي جمعة الكلمات العشر الطيبات

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