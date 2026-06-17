العثور على تمساح داخل الرياح المنوفي.. والطب البيطري يعلن تسليمه لحديقة الأسماك

عثر شاب بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون في محافظة المنوفية علي تمساح صغير في الرياح المنوفي اثناء السباحة بالمياه.

فوجي الشاب أثناء السباحة في المياه بالتمساح وقام باصطياده باعتباره سمكة وقام بالقائها لاصدقائه خارج المياه لكنه اكتشف أنه تمساح صغير.

وتوجه الشباب الي مدير الطب البيطري وقاموا بتسليم التمساح الصغير.

وقال مدير الطب البيطري بالمنوفية، أن التمساح صغير عمره لا يتعدى 3 أشهر ومن الممكن أن يكون تم شراؤها من أحد الأسواق المعروفة بالقاهرة عمر أيام وبعد كبر حجم التمساح قام صاحبه بالقائه في مياه الرياح المنوفي.

وأكد أنه سيتم تسليم التمساح الي حديقة الأسماك بالقاهرة حيث أنه برمائي لا يشكل خطورة حيث أنه حجم صغير.

وأوضح أنه سيتم تمشيط المنطقة التي ظهر بها التمساح وذلك للتأكد من عدم وجود تماسيح أخري في المنطقة.