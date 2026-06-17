السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بعقار سكني بمنطقة حوض العمدة بحي غرب شبرا الخيمة.

تمت السيطرة علي النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بعقار سكني بمنطقة حوض العمدة بحي غرب شبرا الخيمة.



وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وحري الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأسفرت الواقعة عن حرق محتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.