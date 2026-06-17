"الكرملين": هجوم أوكراني على حافلة تقل أطفالا في مقاطعة "بريانسك"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، أن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف حافلة تقل أطفالًا في مقاطعة بريانسك الروسية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا بوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين جراء الهجوم الذي استهدف حافلة تقل فريقًا للأطفال.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة التحقيق البيلاروسية، كونستانتين بيتشيك، فتح تحقيق جنائي والتنسيق مع المحققين الروس بشأن الحادث، مشيرًا إلى أن الحافلة كانت تقل أطفالًا من بيلاروسيا.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، قد أفاد في وقت سابق بأن الحافلة، القادمة من مدينة غوميل، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة قرب بريانسك، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.

وأوضح أن الحافلة كانت تقل فريقًا من ناشئي كرة القدم من بيلاروسيا في طريقه إلى مدينة غيليندجيك لقضاء عطلة، مشيرًا إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة.