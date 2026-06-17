وكيل قوى عاملة النواب: نحتاج خطة تشغيل بديلة تضمن عدم تكرار أزمة التأمينات

أشادت النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإدارة النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاجتماعات مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وما شهدته المناقشات من حالة من التوافق والتعاون بين نواب الأغلبية والمعارضة، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والقيادات المعنية.

وأكدت "مختار" دعمها الكامل للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، خاصة ما يتعلق بمعالجة المشكلات الفنية بالمنظومة الإلكترونية، وتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتيسير على أصحاب العجز الكلي والحالات المرضية المزمنة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة التشغيل البديلة التي تحول دون تكرار الأزمة

وأوضحت أن هناك عددًا من التساؤلات المهمة التي كانت تتطلع إلى وجود إجابات واضحة بشأنها، في مقدمتها “الضمانات، وخطة التشغيل البديلة” التي تحول دون تكرار الأزمة مستقبلًا حال حدوث أعطال أو تحديثات جديدة بالمنظومة الإلكترونية، فضلًا عن “الآلية التي ستتبعها الهيئة لحصر وتعويض المواطنين الذين تضرروا خلال فترة تعطل الخدمات”، خاصة أن المستحقات التأمينية تمثل حقوقًا مالية أصيلة للمواطنين وليست منحة تقدمها الهيئة.

كما تساءلت عن حجم العائد الاستثماري المحقق من أموال التأمينات خلال السنوات الماضية، والرؤية الاستثمارية المستقبلية لتعظيم هذه الأموال والحفاظ على قيمتها لصالح أصحاب الحقوق التأمينية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة.

وشددت عضو النواب على أن نجاح جهود التطوير لا يقاس فقط بتحديد مواعيد لإنهاء المشكلات الفنية، وإنما بقدرة المنظومة على حماية حقوق المواطنين، وتعويض المتضررين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة أموال التأمينات.

وأكدت أن الدور الرقابي لمجلس النواب سيظل مستمرًا لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المقررة قانونًا.