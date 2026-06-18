أستاذ علوم سياسية: الأمريكان محتاجين مصر في قضايا الشرق الأوسط

علق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع ولقاؤه مع قادة الدول الصناعية الكبرى .

وقال طارق فهمي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" العلاقات المصرية الفرنسية وصلت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وماكرون دعا الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة السبع ".



وتابع طارق فهمي :" هناك ترتيب جيد لزيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا والمشاركة في قمة مجموعة السبع ".

وأكمل طارق فهمي :" الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لدور مصر في الإقليم ".

ولفت طارق فهمي :" الامريكان محتاجين مصر في قضايا الشرق الأوسط "، مضيفا:" ملف الامن المائي تصدر مناقشات ترامب والسيسي في لقائهما على هامش قمة السبع ".

