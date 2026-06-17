قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي
رئيس الوزراء: هدفنا استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير فلسطيني سابق: الدور المصري محوري وحاسم في أزمات الشرق الأوسط المتلاحقة

المساعدات المصرية لغزة
المساعدات المصرية لغزة
محمود محسن

قال أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق، إنّ الدور المصري محوري وحاسم في قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك خلال اللقاءات الموسعة، على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الأوضاع القائمة في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين نقطة، كما تناول مخاطر توسع سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع وخطر التهجير المرتبط بهذا الملف.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس ترامب يستمع جيداً للموقف المصري، مؤكداً أن القاهرة تحظى باحترام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وأن قوة الموقف المصري لا تنبع فقط من دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة، وإنما أيضاً من تعاملها مع ما يجري في قطاع غزة باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي المصري كما ترتبط بالأمن القومي العربي، وهو ما يجعل حديث مصر مرتبطاً مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الوزير الفلسطيني السابق أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاءات الأخيرة كان بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى تقديراً واضحاً لدور مصر والرئيس السيسي في المنطقة.

التطورات الإقليمية الجارية

وتابع أن هناك رهاناً كبيراً على الدور المصري في تنفيذ خطة إعادة بناء قطاع غزة ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، وصولاً إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية عبر تطبيق حل الدولتين، معتبراً أن هذه المرحلة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية الجارية واحتمالات التوصل إلى اتفاقات أوسع في المنطقة.

أشرف العجرمي فلسطين الشرق الأوسط لرئيس عبد الفتاح السيسي دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد