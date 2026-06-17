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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حروق من الدرجة الثانية.. تفاصيل إصابة رئيسة وحدة محلية بكفر الشيخ

إصابة رئيس قرية في كفر الشيخ
إصابة رئيس قرية في كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة عندما أقدم سائق على سكب مادة سريعة الاشتعال على المهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية، وذلك عقب الانتهاء من إزالة تعدٍ في المهد خاص بوالده.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تعرض حكمت الباز، رئيس قرية، إلى إصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين والقدمين، إثر قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، وجرى نقلها لتلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أن المهندسة حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين، كان تقوم بتنفيذ إزالة في المهد في وجود بعض موظفي الوحدة المحلية، وعقب انتهائها من تنفيذ الإزالة، واستقلال سيارة الوحدة المحلية، أقدم «ح.ر» 30 سنة، سائق، مقيم بقرية المجاز الشرقي، بإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها، ما أدى إلى إصابتها بحروق في مناطق متفرقة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 10878 لسنة 2026م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رئيس قرية حكمت الباز

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