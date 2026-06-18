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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد.. واتهامات رضا عبد العال للعميد غير منطقية

مصطفي محمد
مصطفي محمد
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتهامات التي وجهها رضا عبد العال إلى حسام حسن بشأن استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب بداعي رفضه الانتقال إلى الأهلي لا تستند إلى حقائق، مشددًا على أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب خلال الموسم الحالي.

مصطفي محمد 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "رضا عبد العال هاجم حسام حسن واتهمه بأنه يعمل سمسارًا، وأنه استبعد مصطفى محمد من كأس العالم بسبب رفضه الانتقال إلى الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لم ولن يتفاوض مع مصطفى محمد، وأتحدى مصطفى محمد أن يخرج ويؤكد أن الأهلي فاوضه خلال الموسم الحالي".

وتابع: "رضا عبد العال اتهم حسام حسن أيضًا بأنه يجامل الأهلي بعد ضم 8 لاعبين من الفريق إلى قائمة المنتخب، لكن هذا الأمر ليس جديدًا ، فحسن شحاتة، أسطورة الزمالك، كان يعتمد بشكل كبير على لاعبي الأهلي في المنتخب الوطني بسبب جاهزيتهم الفنية في ذلك الوقت".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار اللاعبين للمنتخب يجب أن يكون وفقًا للمعايير الفنية واحتياجات الجهاز الفني، بعيدًا عن أي اتهامات بالمجاملات أو المصالح الشخصية.

مصطفي محمد الاهلي الزمالك

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