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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفراجة مرتقبة في المثلث الذهبي.. محافظة البحر الأحمر تترقب التعامل على أراضي سفاجا والقصير

محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
محافظ البحر الاحمر وليد البرقى
ابراهيم جادالله

 أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن قرب حدوث انفراجة مهمة في ملف المثلث الذهبي، مشيرًا إلى أن المحافظة تنتظر السماح لها بالتعامل على الأراضي الواقعة داخل نطاق مدينتي سفاجا والقصير.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمشروعات التنمية والاستثمار بالمنطقة، خاصة أن مشروع المثلث الذهبي يعد أحد أكبر المشروعات التنموية الواعدة في صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن السماح للمحافظة بالتعامل على تلك الأراضي سيفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات اقتصادية وسياحية وصناعية جديدة، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية المستدامة.

وأكد أن المحافظة تتابع هذا الملف بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المنطقة.

لبحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة القصير

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