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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 216 بحمولة أكثر من 3 آلاف طن مساعدات إنسانية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الخميس، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 216، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة نحو 3,002 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت: سلالا غذائية، ودقيقا، ومستلزمات طبية، ومواد إغاثية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع  بالاحتياجات الأساسية من: ملابس، خيام لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر زاد العزة غزة المساعدات مصر إلى غزة

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