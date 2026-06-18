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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

11 عرضا في افتتاح المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، غدا الجمعة، في السادسة مساء، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويستمر المهرجان حتى 29 يونيو الجاري بمشاركة 11 عرضا مسرحيا، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويفتتح المهرجان يوم 19 يونيو بعرض "مدينة الثلج" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمود أبو حسنة، ويقدم يوم 20 يونيو عرض "حكاية في حكاية" لفرقة بيت ثقافة بولكلي، تأليف وإخراج أحمد عبد الرؤوف.

وفي 21 يونيو يعرض "رحلة زمردة" لفرقة قصر ثقافة القناطر الخيرية، تأليف أسامة بدر وإخراج محمد جمال، بينما يشهد يوم 22 يونيو تقديم عرض "جنينة  الأحلام" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف يس الضوي وإخراج وسام أحمد.

وتتواصل العروض يوم 23 يونيو مع عرض "سنووايت والأنغام السبعة" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، تأليف إياد إبراهيم وإخراج سلمى هاني، ويليه يوم 24 يونيو عرض "الأراجوز الكسلان" لفرقة قصر ثقافة السويس، تأليف السيد فهيم وإخراج محمد التنجيري.

ويقدم يوم 25 يونيو عرض "أوسكار والدب والدادة الوردية" لفرقة قصر ثقافة المنصورة، تأليف الكاتب الفرنسي إريك إيمانويل شميت وإخراج أحمد نصر، فيما يعرض يوم 26 يونيو عرض "عالم تنة ورنة" لفرقة قصر ثقافة المنصورة، تأليف نسرين نصيف وإخراج محمد خليل.

أما يوم 27 يونيو فيشهد تقديم عرض "النجمة التي سقطت من السماء" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، تأليف وإخراج محمود القناوي، ويليه يوم 28 يونيو عرض "ملوك والملك سمكموك" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، تأليف سامح الرازقي وإخراج فريدة المصري.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم 29 يونيو بعرض "مصنع الشيكولاتة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، تأليف الكاتب البريطاني روالد دال وإخراج يوستينا هاني.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من المؤلف والمخرج مصطفى التهامي، مصمم الاستعراضات محمد ميزو، الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية وتقدم عروضه بالمجان يوميا في القصر في السادسة مساء.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج يوم 30 يونيو الجاري.

قصر ثقافة القناطر الخيرية المهرجان الختامي لنوادي مسرح الفنانة صفاء أبو السعود الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

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