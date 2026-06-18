انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة

انطلقت بمدينة الإسكندرية فعاليات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026، التي تستضيفها مصر على صالة نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، بمشاركة 15 دولة تمثل نخبة منتخبات وأبطال الكاراتيه في منطقة البحر المتوسط.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضور ومتابعة محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، إلى جانب بشير الشريف رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه، محيي الدين أحمد أمين صندوق اتحاد البحر الأبيض المتوسط، سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتأتي استضافة مصر لهذه البطولة الدولية في إطار النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة ومنشآت حديثة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وأكد محمد الدهراوي أن استضافة بطولة البحر المتوسط للكاراتيه تمثل امتدادًا لسلسلة النجاحات التنظيمية التي تحققها مصر على مستوى البطولات القارية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للكاراتيه حرص على توفير جميع عوامل النجاح التنظيمية والفنية للبطولة بما يليق بمكانة مصر الرياضية ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف أن البطولة تشهد منافسات قوية بين الدول المشاركة، وسط توقعات بتقديم مستويات فنية متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه في دول البحر المتوسط، مؤكدًا أن الحدث يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الرياضية وترسيخ قيم الصداقة والتعاون والتنافس الشريف بين مختلف الشعوب.

وكان الاتحاد المصري للكاراتيه قد أعلن في وقت سابق اختيار العقيد مؤمن أبو العلا مديرًا لبطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026، في إطار خطة الاتحاد لتعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية للبطولة، والاستفادة من خبراته الكبيرة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية.

ويأتي هذا الاختيار ضمن استعدادات الاتحاد المصري للكاراتيه لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، بما يعكس القدرات المصرية المتميزة والخبرات المتراكمة في استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.