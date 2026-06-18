إيمي تاتو: الأظافر تحتاج تطبيقا احترافيا وليس عشوائيا

قالت إيمي تاتو خبيرة التجميل، إنّ المونيكير الجل يؤثر على الأظافر لكنه لا يمثل خطراً مطلقاً إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة، موضحة أن «الخطر الوحيد اللي بيعمله إنه بيضعف الضوافر»، وقالت: «آه طبعاً 100% بيضعف الضوافر، لأن إنتي حاطة طبقة على الضافر مابتخليهوش يتنفس بطبيعته أو ينمو بطبيعة الحال».

طبقة عازلة قبل الهارد جيل

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذا الضعف يمكن تفاديه إذا تم وضع طبقة عازلة قبل الهارد جيل (Hard gel) ضمن ما يسمى «الريباير (Repair)»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يجعل الاستخدام «سيف (Safe) وآمن جداً على الضافر»، مؤكدة أن الحلول التجميلية الحديثة تعتمد على التقنية الصحيحة وليس على المنع الكامل.

نتيجة الاستخدام غير الصحيح

وتابعت موضحة أن التعامل الاحترافي مع الأظافر هو العامل الأساسي، وأن أي مشكلة تحدث تكون نتيجة الاستخدام غير الصحيح أو غير المهني، قائلة إن كل خطوة في تركيب الجل لها قواعد يجب الالتزام بها حتى لا يحدث ضرر على المدى الطويل.