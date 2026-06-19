إزالة 600 حالة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف، جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي أملاك الدولة.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تمت إزالتها، منذ انطلاق المرحلة 30 مايو وحتى الأربعاء 16 يونيه الجاري، إلى 619 حالة منها ( 182 حالة تعد على أراضي أملاك دولة + 437 حالة تعد على أراض زراعية).

وكان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونيه، يوليو" عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانيةمن 30 مايو إلى 19 يونية الجاري،وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونية الجاري إلى 17 يوليو الشهر المقبل.