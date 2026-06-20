البحث عن فضيحة.. فتاة تهرب مع جزار لإجبار والدها للموافقة على زواجهما

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى هروب فتاة مع جزار من الحوامدية فى الجيزة لإجبار والدها على الموافقة على زواجهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1483 لسنة 2026 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «أحمد .م»، 36 سنة، جزار مقيم بمركز البدرشين، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض المجنى عليها «ندى .ز»، التى لم تبلغ من العمر 18 عاما – بدون قوة أو نهديد _ وذلك بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها وغالبته شهوته واختلى بها وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتعريض أمن وسلامة المجنى عليها للخطر بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.