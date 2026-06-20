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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعليم الأقصر يرفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

تعليم الأقصر يرفع درجة الاستعداد القصوى قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة ويشدد على الانضباط داخل اللجان
تعليم الأقصر يرفع درجة الاستعداد القصوى قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة ويشدد على الانضباط داخل اللجان
شمس يونس

أعلن الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر رفع حالة التأهب القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات  وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات التعليمية لمراجعة الاستعدادات النهائية الخاصة بالامتحانات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد جارح خلال الاجتماع ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل اللجان.

وشدد على أهمية اختيار العناصر المكلفة بتنظيم دخول الطلاب بعناية فائقة مع تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وفق الضوابط المقررة واستمرار تواجد المشرفين داخل فناء المدارس أثناء خروج الطلاب للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع أي تجاوزات أو سلوكيات غير منضبطة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم وضع ترتيبات خاصة للمدارس التي تضم أكثر من لجنة امتحانية من خلال تخصيص بوابة مستقلة لكل لجنة وتطبيق نظام الهوية اللونية للجان بما يسهل عملية التنظيم ويمنع حدوث أي تداخل بين الطلاب داخل المدرسة الواحدة.

كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتهوية الجيدة وتوفير مياه الشرب قدر الإمكان بما يساعدهم على أداء الامتحانات في ظروف ملائمة.

وفيما يتعلق بضوابط الامتحانات أكد جارح أن الطالب المتأخر عن موعد بدء اللجنة لن يحصل على وقت إضافي وأنه سيتم التعامل بحسم مع أي محاولة غش سواء كانت ورقية أو إلكترونية من خلال عزل الطالب فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لا تعني إغفال باقي المراحل التعليمية مؤكدًا استمرار متابعة البرامج العلاجية لطلاب التعليم الأساسي إلى جانب استمرار الأنشطة الصيفية ومراكز تنمية القدرات بالمدارس.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الاجتماع بالتأكيد على رفع الجاهزية الكاملة بجميع اللجان والتواصل المستمر مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ بما يضمن خروج امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بصورة منظمة وآمنة.

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