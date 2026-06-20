تباين في ألوان الرايات ونسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

تشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من التباين في نسب الإشغال وألوان الرايات المرفوعة، وفقًا لتقرير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وسط أجواء صيفية هادئة نسبيًا واستقرار في حركة ارتياد المصطافين خلال ساعات الصباح الأولى، مع التزام واضح بتحذيرات فرق الإنقاذ على عدد من الشواطئ.

نسب الإشغال والوان الرايات

سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال تراوحت بين 10% و25%، في حين بلغت في القطاع الغربي نحو 10% فقط، وهو ما يعكس هدوءًا نسبيًا في معدلات التوافد مقارنة بأيام الذروة، مع استمرار توافد محدود من الزائرين على بعض المواقع الأكثر شهرة.

رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء في عدد من المواقع، من بينها شاطئ بحري المميز وشاطئ أبو العباس، بما يشير إلى استقرار نسبي في حالة البحر.

ورُفعت الراية الصفراء في شواطئ حي وسط وبعض شواطئ حي الجمرك وشاطئ ستانلي، بما يعني ضرورة السباحة بحذر والالتزام الكامل بتعليمات المنقذين.

وفي القطاع الغربي، سادت الراية الصفراء على معظم الشواطئ، بينما رُفعت الراية الحمراء في الشواطئ المغلقة، بما يحظر السباحة نهائيًا حفاظًا على الأرواح.