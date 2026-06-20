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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 22 مليونًا و154 ألفًا و398 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.

 إجراء فحوصات قياس ضغط الدم 

وتشمل المبادرة إجراء فحوصات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية. ويحصل المصابون على أدوية شهرية مجانية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الفحص والإحالة الفورية، محققة تكاملاً حقيقيًا بين الرعاية الأولية والمتقدمة.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين، خاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي، إلى التوجه لأقرب وحدة رعاية أولية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات، وأن صحة المواطنين أولوية قصوى للدولة.

وزارة الصحة والسكان الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي الكشف المبكر سبتمبر

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