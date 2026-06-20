الوزارة تطلق مسابقة الريادة في الصحة النفسية 2026 لدعم التعليم الطبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق مسابقة «الريادة في الصحة النفسية 2026» برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعليم الطبي المستمر وتنمية قدرات الكوادر البشرية في منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتأتي المسابقة تجسيدًا لاهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة تنفذها الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف تحفيز الأطباء وهيئة التمريض على التعلم المستمر، وتشجيع البحث العلمي، واكتشاف الكفاءات المتميزة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

مشاركة واسعة

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة، حيث شارك 15 طبيبًا من مستشفيات (العباسية، دميرة، حلوان، بنها، المعمورة) بواقع ثلاثة أطباء من كل مستشفى، إلى جانب 9 متسابقين من فئة التمريض يمثلون مستشفيات (المعمورة، الصحة النفسية بسوهاج، العباسية) بواقع ثلاثة من كل مستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المسابقة تعزز روح المنافسة العلمية الإيجابية وترفع مستوى المعرفة المهنية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر بما يلبي احتياجات العاملين ويحسن جودة الخدمات الصحية.

كما أعربت الدكتورة أمنية فكري، ممثلة شركة «ماش بريمير» للصناعات الدوائية، عن فخر الشركة برعاية المسابقة، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز التعليم الطبي المستمر ودعم التميز المهني بين الكوادر الصحية.