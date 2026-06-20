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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة شبرا الخيمة تتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

لجان امتحانات الثانوية العامة
لجان امتحانات الثانوية العامة
إبراهيم الهواري

تابعت الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ومتابعة محيط اللجان الامتحانية بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب.


وأوضحت رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه جرى التأكد من رفع كفاءة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس واللجان، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، بما يضمن سهولة حركة الطلاب وأولياء الأمور وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.


كما وجهت برفع درجة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، والتواجد الميداني المستمر طوال فترة الامتحانات، مع المتابعة اللحظية لأي ملاحظات أو طوارئ والتعامل الفوري معها، حفاظًا على انتظام وسلامة سير الامتحانات.


وأكدت الدكتورة سلوى أبو العينين، أن أجهزة مجلس مدينة شبرا الخيمة تعمل على مدار الساعة لتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، مشيرة إلى أن نجاح منظومة الامتحانات يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.


وأعربت رئيس المدينة عن خالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة رئيس مدينة شبرا الخيمة امتحانات الثانوية العامة

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