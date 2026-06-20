للفصل في طلب الرد.. وقف استئناف المتهم بالتعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز مدكور ووائل محمد صبري، وأمانة سر كيرلس الراوي، وقف الدعوى في قضية المتهم بالتعدى على طلاب رياض الأطفال بمدرسة دولية، لحين الفصل فى طلب الرد.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية، المقيدة بقسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات تتهم عامل حدائق بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتعدى على أطفالهم داخل حديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم ارتكب وقائع التعدى بحق عدد من الأطفال من البنين والبنات بمرحلة رياض الأطفال (KG)، وعلى إثر ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وتحرر محضر بالواقعة.

وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها التى انتهت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام فى أول درجة، قبل أن يطعن عليه بالاستئناف.