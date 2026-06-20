تدخل لفض خلاف فدفع حياته ثمنًا.. مصرع صاحب محل موبيليا بعد إشعال النيران فيه بكفر شكر

لقي صاحب محل موبيليا مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق بالغة، إثر تعرضه لإشعال النيران على يد أحد الأشخاص بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعدما تدخل لفض خلاف بين عدد من الأشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "السيد ع. ص"، 43 عامًا، صاحب محل موبيليا ومقيم بمنطقة كفر رجب، مصابًا بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.



وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب خلاف بين المتهم وآخرين، تدخل على إثره المجني عليه لمحاولة إنهاء الموقف وفض الاشتباك، إلا أن المتهم دخل في مشادة معه وتوعده بالانتقام.



وكشفت التحريات أن المتهم عاد إلى مكان الواقعة حاملًا مادة قابلة للاشتعال "بنزين"، وقام بسكبها على المجني عليه وعدد من أفراد أسرته، ثم أشعل النيران بهم وفر هاربًا، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بحروق وصلت نسبتها إلى 96% من جسده.



وتم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات.



وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.